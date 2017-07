Le conseil des ministres est tombé d'accord vendredi sur une adaptation de la loi sur la transaction pénale élargie à la suite d'un arrêt de la Cour constitutionnelle, a-t-on appris mardi au cabinet du ministre de la Justice, Koen Geens.

En juin 2016, saisie de plusieurs questions préjudicielles, la Cour a jugé inconstitutionnel le dispositif mis en place en 2011 à l'issue d'un parcours législatif qui est aujourd'hui au centre du "Kazakhgate". Elle relevait l'absence d'un contrôle effectif par un juge alors que la transaction met fin aux poursuites judiciaires. Elle épinglait également la possibilité offerte au ministère public de proposer une transaction alors que le procès avait déjà commencé et la limitation du contrôle du juge au respect des conditions formelles de la transaction.

Dans les dossiers pénaux relatifs à des faits sérieux pour lesquels une instruction judiciaire est ouverte, une transaction ne sera possible que si un juge conclut que cette transaction est proportionnelle à la gravité des faits, a décidé le gouvernement. Le juge se prononcera avant le paiement de la transaction et après l'indemnisation des victimes qui comprendra les impôts et cotisations éludés.

Le texte doit encore passer en deuxième lecture au conseil des ministres.