Politique belge Le conseil de l'aide sociale du CPAS de la Ville de Bruxelles a décidé de porter plainte contre l'ancienne présidente PS de l'institution, Pascale Peraïta, non pour le dossier du Samusocial, mais pour la conclusion d'un bail emphytéotique relatif à un bâtiment appartenant au CPAS et situé à Uccle, rapporte, mardi, la RTBF sur son site internet.

Le conseil de l'aide sociale reproche à Mme Peraïta d'avoir fait, de sa propre initiative, modifier les conditions du bail de ce bâtiment, le Domaine Latour de Freins.

L'action menée par l'organe politique de gestion du centre ne concerne donc pas le dossier Samusocial, dont Mme Peraïta est la principale protagoniste.

Par marché public, le CPAS avait, à la base, chargé une société immobilière de trouver un locataire pour le domaine. Récemment, ce locataire a été trouvé: il s'agit de David-Ian Bogaerts. L'objectif immobilier est de transformer le château, situé dans le quartier Engeland, en école privée à l'américaine.

Le président ad interim du CPAS de la Ville de Bruxelles, Jacques Michel (cdH), a confirmé à la RTBF le dépôt d'une plainte contre Mme Peraïta sans entrer dans les détails.

"Les conditions du bail ont été établies par le conseil de l'aide sociale. Mais nous nous sommes rendu compte récemment que ces conditions ne se retrouvaient pas intégralement dans le bail qui a été signé avec le locataire", a-t-il expliqué.

"J'aurais préféré avoir un arrangement"

Le directeur de l'école Bogaerts International School, David-Ian Bogaerts, s'étonne de cette polémique: "Il doit y avoir une confusion, car je paierai 400.000 euros par an pour ce bail emphytéotique, ce qui est loin d'être une somme dérisoire. Personnellement, je trouve même que le CPAS a été dur en affaires, car j'aurais certainement obtenu un meilleur prix auprès d'un propriétaire privé. Ils ont fait un bon deal, d'autant que j'étais le seul acquéreur potentiel et que le bâtiment se trouve en plein milieu d'une zone forestière qu'il faut gérer et où on ne peut rien faire."

Et le directeur de conclure: "J'aurais - au contraire - préféré trouver un arrangement plus favorable avec le CPAS, mais il n'en a rien été, si ce n'est que je pourrai payer la somme sur base mensuelle et non en une fois."





Emmanuel De Bock (DéFI) demande un audit de la Cour des Comptes

Le chef du groupe DéFI au parlement bruxellois Emmanuel De Bock a écrit à la Cour des Comptes pour que celle-ci puisse auditer les conditions d'octroi du patrimoine public du CPAS de la Ville de Bruxelles. Il souhaite voir clair sur les conditions d'octroi du bail emphytéotique du château Latour de Freins en faveur d'une école privée, l'asbl Brussels School. Auteur de plusieurs questions parlementaires à ce sujet, Emmanuel De Bock a précisé mardi ne pas avoir obtenu de réponse du CPAS à son courrier envoyé il y a trois semaines pour connaître les conditions d'octroi de ce bail emphytéotique.

Le député a déploré par ailleurs que dans ce contexte, aucun document, décision du CPAS, mais aussi aucun budget ni compte, ne sont disponibles sur les sites internet du CPAS de la Ville de Bruxelles

Selon lui, le locataire s'est réjoui dans les médias d'une location à 60 euros le m2 par an, soit une très bonne affaire pour un château de 6.500 m2 à Uccle sur six hectares de bois en zone Natura 2000.

D'après le chef du groupe DéFI, la Région, locataire précédent, avait pour sa part payé au CPAS un bail équivalent à celui du locataire actuel (400.000 euros), mais elle devait en outre totalement rénover le bien (500.000 euros par an), ressort-il, d'après l'élu DéFI, des réponses à ses nombreuses questions parlementaires posées au cours des dernières années.

M. De Bock se demande par ailleurs si les conditions de vente ou de location ont fait l'objet d'une publicité adéquate en matière de domanialité publique et si toutes les offres ont été reçues de manière régulière.

Pour lui, si le prix obtenu est un juste prix, alors il faut se poser la question des millions d'euros que la Région a payés pendant plus de 10 ans en faveur du CPAS de la Ville de Bruxelles pour rénover le bien en sus du bail emphytéotique.