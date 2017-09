Pour une première, il est resté prudent. Willy Borsus (MR), le nouveau ministre-Président wallon qui a élevé la précaution oratoire au rang d’art, a livré, samedi, dans le cadre des fêtes de Wallonie à Namur, un discours sans outrance et sans poussée de fièvre régionaliste. Il faut dire qu’un libéral à la tribune à Namur dans ce genre d’exercice, c’est presque du jamais vu. Celui qui a déclaré en début de mandat ne pas vouloir être le "procureur du passé" a, devant le Premier ministre Charles Michel, et les plus hauts représentants des autres entités du pays, appelé à faire preuve d’audace pour cette "Wallonie nouvelle" : "L’audace dans les choix, dans les réformes, dans les orientations budgétaires, dans les mesures à prendre, dans les messages et dans le changement".

