Le gouvernement bruxellois a menacé jeudi de déposer une motion en conflit d'intérêt contre le plan de réforme de la protection civile du ministre fédéral de l'Intérieur, Jan Jambon (N-VA), si une ultime tentation de concertation devait échouer.

Motif: le plan ne prévoit que le maintien de deux unités, ce qui lèse la Région bruxelloise notamment pour les accidents et attentats à l'aide d'agents de type chimique, explosif et nucléaire. La Région bruxelloise dépendrait désormais de l'unité de protection civile de Brasschaat, portant à au moins deux heures les délais d'acheminement et de déploiement de matériel spécialisé vers la capitale, a justifié la secrétaire d'Etat en charge du Service de l'Incendie et de l'Aide médicale urgente (SIAMU) de la Région bruxelloise, Cécile Jodogne, à l'issue de la réunion du gouvernement Vervoort.