Les ministres du gouvernement bruxellois entament jeudi, à l'occasion de leur première réunion depuis les vacances, une nouvelle année politique dans un contexte marqué par trois mois de crise politique intra-francophone. La volonté du président du cdH Benoît Lutgen de ne plus gouverner avec les socialistes dans les entités régionales et communautaires du pays, n'a pas abouti à l'avènement d'une nouvelle majorité en Région-capitale. Le climat électrique d'un débat entre chefs de file francophones de la majorité bruxelloise francophone PS, DéFI et cdH, il y a quelques jours sur La Première (RTBF), n'augurait pas des retrouvailles chaleureuses. La tension observée pourrait toutefois baisser de quelques crans, après les propos de Benoît Lutgen annonçant mercredi au quotidien De Standaard que, faute de volonté de DéFI de le suivre sur la voie du changement, son parti poursuivrait dans les majorités en place à Bruxelles et en Fédération Wallonie-Bruxelles.

En Région-capitale, les dossiers ne manquent pas pour le gouvernement bruxellois, à commencer par la confection du budget que le ministre des Finances Guy Vanhengel n'annonce pas simple et qu'il voudrait voir atterrir dans quelques semaines.

Au-delà de dossiers consistants tels que la mise en oeuvre de la réforme des aides à l'emploi, celle des aides aux entreprises, la réforme du Code Bruxellois de l'aménagement du territoire ou la révision du Règlement Régional d'Urbanisme, plusieurs projets serviront de test de la cohésion retrouvée ou forcée.

Ainsi en va-t-il du sort qui sera réservé aux projets de textes que devrait déposer le ministre-président Rudi Vervoort (PS) pour limiter les jetons de présence dans l'ensemble des organismes publics régionaux ou pour réformer les intercommunales et ASBL communales.

Idem pour plusieurs dossiers gérés par la ministre cdH Céline Fremault dans les domaines du Logement et de l'Environnement. Le temps commence ainsi à presser pour fixer les modalités concrètes d'instauration d'une zone basse émission dans la capitale le 1er janvier 2018. On évoquera aussi le modèle à mettre en place pour les allocations familiales régionalisées.