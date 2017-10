Renaud Duquesne quitte le MR pour Défi, ex-FDF, qu'il représentera vraisemblablement dans le sud du pays lors des élections législatives en 2019, rapporte Le Soir lundi. Renaud Duquesne, avocat habitant Marche-en-Famenne, n'a pas renouvelé son adhésion au MR cette année: "Pour moi, le libéralisme, c'est une doctrine économique qui n'oublie pas l'être humain. Elle vise le bien-être, la solidarité et ça, ce n'est pas le MR, ce n'est plus le MR. Le libéralisme social est bien loin". Il déplore aussi l'alliance du MR avec la N-VA au fédéral et la "banalisation du discours" des nationalistes, "alors que ce parti ne fait rien d'autre qu'occuper les rouages de l'Etat afin de le démanteler".

Le transfert du MR à Défi "cela n'a pas été simple pour moi", concède-t-il. Le fils de l'ancien ministre et président libéral Antoine Duquesne se présentera vraisemblablement aux législatives, "dans ma région, aux confins des provinces du Luxembourg, de Liège et de Namur".

Le président de Défi, Olivier Maingain, commente l'arrivée du nouveau venu en estimant qu'"il faut faire émerger des leaders" alors que "notre volonté est d'être présents partout aux législatives et aux régionales de 2019, et aux communales de 2018 dans quasiment toutes les grandes entités". Il estime toutefois qu'il ne va pas "recycler des mandataires en mal d'existence dans leur parti d'origine" mais être "dans une démarche de renouveau".