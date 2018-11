Denis Ducarme (MR), ministre de l’Agriculture et des Indépendants, a tenu à réagir en son nom personnel au sujet de la décision de RTL-TVI de suspendre Emmanuelle Praet de son antenne.

“Je ne suis pas toujours d’accord avec le mode d’expression d’Emmanuelle Praet qui dénote régulièrement un manque de nuance. Mais ce qu’elle exprime est parfois utile !”, assure Denis Ducarme. “Elle met le doigt sur des choses qui doivent être vues sans fard. Emmanuelle Praet s’exprime à sa façon, sans tabou. Car il y a encore des tabous à briser! Elle joue son rôle.”

Ce membre du gouvernement fédéral avoue la “respecter en tant que journaliste, ce qu’elle est avant tout”, même s’il assure qu’il “n’a rien à dire sur la décision d’RTL-TVI, qui est une chaîne privée.”

Pour autant, il “ne comprend pas cette décision ” car il se dit, en tant que libéral, très attaché à la liberté d’expression, reprenant à son compte la citation de Beaumarchais : “Sans liberté de blâmer il n’est point d’éloge flatteur.”

“Cette liberté d’expression est essentielle et fait toute la richesse du débat. Je ne me permettrais jamais de dire à RTL quoi que ce soit sur leur prise de position. Prenez Michel Henrion dont les interventions sont régulièrement contraire aux miennes, anti-MR et gouvernement fédéral. Et qui se fait souvent le porte-parole des positions du PS et du PTB. Je ne lui fais ici aucune critique sur les thèses qu’il défend. Mais ce qui est valable pour l’un n’est pas valable pour l’autre. Je suis donc étonné que ce choix ait été fait pour Emmanuelle Praet.”