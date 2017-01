Avec les compliments de Bart Maddens. Le politologue de la KU Leuven, réputé proche de la N-VA, se montre dur, cruel même, envers les libéraux francophones. "Le MR me fait une impression très faible, avec des ministres faibles", commentait-il dans "Le Soir" de lundi. Le Premier ministre Charles Michel, patron du Mouvement réformateur, ne trouve pas davantage grâce à ses yeux. "Il n’a pas la stature d’un Verhofstadt ou d’un Dehaene, même d’un Di Rupo. C’est plus un Leterme en ce qui concerne le rayonnement, pas une figure de leader. […] Ce n’est pas quelqu’un qui rappelle la N-VA à l’ordre […] Il ne peut peut-être pas se le permettre car il prendrait le risque de faire tomber le gouvernement."

Vous en voulez encore ? Lorsqu’on demande à Bart Maddens ce qu’il pense de la gestion de l’Etat jugée trop pro-flamande par l’opposition francophone, il abonde… "On a un gouvernement où les Flamands sont dominants, a fortiori avec des ministres MR assez faibles, et donc c’est dans la ligne des choses que les décisions soient prises davantage dans l’intérêt du Nord du pays, dit-il. On l’a vu dans le dossier de l’accès aux études de médecine (NdlR, la saga sur l’octroi des numéros Inami aux futurs médecins francophones) : une compétence communautaire mais cadrée depuis le fédéral à partir du point de vue flamand, ce qui avant ce gouvernement n’était pas le cas." Si l’électeur francophone a la même lecture que le politologue flamand, ça sent le roussi pour le MR.