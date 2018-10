Or, pendant la campagne électorale, Didier Gosuin avait promis à la population d’Auderghem qu’il occuperait pleinement le mayorat. “”, affirmait-il dans un courrier électoral envoyé avant le scrutin aux habitants de la commune bruxelloise. Au cours des débats pré-électoraux, le ministre Défi avait également affirmé qu’il ne se présenterait pas aux élections régionales bruxelloises en 2019 s’il avait l’occasion d’occuper les fonctions de bourgmestre à Auderghem.

Ce qui énerve les libéraux locaux, c’est que dans un article paru dans Le Soir de ce vendredi, Didier Gosuin semble désormais hésiter. Il voudrait se laisser un délai de six mois afin de voir si la bourgmestre qui le suppléera à l’hôtel de Ville (Sophie de Vos) a la capacité de gérer Auderghem. Il prendra sa décision ensuite en ce qui concerne sa présence ou non sur les listes régionales. Car, chez Défi, on ne peut cumuler le mandat de parlementaire (et a fortiori de ministre) et celui de bourgmestre.

"Nous avons besoin d'un bourgmestre qui soit présent"

Ces propos sont interprétés par les libéraux d’Auderghem comme une trahison de la parole donnée : “On ne peut pas se permettre de repartir pour six ans de gestion administrative à Auderghem, où la commune serait pilotée par un bourgmestre une fois de plus empêché. Les résultats le confirment, nous avons besoin d’un bourgmestre qui soit présent et qui donne un nouveau souffle. Si Didier Gosuin pense ne pas être la bonne personne, il ne devait pas se présenter candidat-bourgmestre”, s’insurge Jeremy Van Gorp, le président du MR d’Auderghem.