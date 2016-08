Le MR répond au PS: "Ce gouvernement fédéral n'attaque pas les travailleurs. Au contraire, ceux-ci sont enfin soutenus"

Politique belge

Le Mouvement réformateur (MR) a répondu lundi au parti socialiste (PS) qui avait appelé le gouvernement fédéral à cesser d'"attaquer les travailleurs" avec la flexibilisation et la semaine de 45 heures ou le travail intérimaire à durée indéterminée. "Ce gouvernement fédéral n'attaque pas les travailleurs. Au contraire, ceux-ci sont enfin soutenus", a réagi le député David Clarinval (MR). Le député souligne que les syndicats sont eux-mêmes demandeurs de flexibilité, rappelle que la vie de famille a évolué et que la technologie offre de nouvelles possibilités. Il précise que le gouvernement n'a pas décidé la semaine de 45 heures mais une annualisation du temps de travail. Enfin, rappelle-t-il, la concertation sociale suit son cours. Par ailleurs, le député réformateur oppose au discours socialiste évoquant la régression sociale, les mesures gouvernementales visant à la revalorisation du revenu d'intégration sociale, le tax shift et la création d'emplois.

De son côté, le PS met en avant la nécessité de diminuer le temps de travail. "Au PS, on rase gratis et on rêve éveillé", réplique David Clarinval. La N-VA, par la voix du secrétaire d'Etat Theo Francken, a jugé de son côté que le PS organisait les "soldes d'été".

Le président du PS Elio Di Rupo a effectué sa rentrée lundi dans la presse, confirmant la volonté du parti socialiste de venir avec des propositions visant à diminuer le temps de travail. Il a critiqué l'action du gouvernement fédéral vis-à-vis des travailleurs. Enfin, le PS a annoncé lundi le lancement d'achats groupés d'énergie et de fournitures scolaires sur le site www.ecollectif.be. Il promet également des écoles de devoirs gratuites.