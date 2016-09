Le "Plan sécurité" de la N-VA secoue le monde politique

Politique belge

C’est habituellement le genre de soutien que l’on s’épargne volontiers. Seule l’extrême droite flamande du Vlaams Belang a applaudi, dimanche, le plan sécuritaire de la N-VA, validé la veille par les instances du parti. Pour le PS, au contraire, "la N-VA agite des mesures dangereuses pour notre Etat de droit et pour nos libertés". Sur Twitter, le coprésident d’Ecolo, Patrick Dupriez, a estimé que "le projet électoraliste de la N-VA (c’est) juste une promesse de sécurité (mais) moins de liberté et de fraternité".

Ce qui crée le plus la polémique dans ce plan baptisé "Niveau V", c’est la volonté de la N-VA d’autoriser les forces de l’ordre à procéder à "des détentions préventives" en cas de menace sérieuse sur l’ordre et la sécurité publics, donc sans qu’aucun méfait n’ait effectivement été commis. Le contrôle judiciaire de la détention ne s’effectuerait qu’a posteriori par un juge. Actuellement, un mandat d’arrêt doit nécessairement être délivré par un juge avant l’arrestation.

Durée de trois mois

La mesure ne serait possible, selon le projet de la N-VA, que dans le cadre de "l’état d’urgence". Celui-ci pourrait être décrété par le Conseil de sécurité national lorsque le niveau de la menace atteint quatre (niveau le plus élevé). L’état d’urgence - un concept purement théorique en Belgique auquel le parti de Bart De Wever veut donner un cadre juridique - devrait être confirmé dans les cinq jours par le parlement et serait valable durant trois mois. Il permettrait aussi aux autorités communales d’interdire toute réunion, de signifier des assignations à résidence et d’interdire toute action de propagande.

"Le gouvernement a déjà décidé de l’état d’urgence, d’un plan d’urgence en trente mesures qui porte ses fruits", a commenté dimanche le Premier ministre Charles Michel (MR), éludant le fond du problème. Le chef du gouvernement s’est toutefois dit ouvert à ce que son équipe examine "toute proposition supplémentaire argumentée soumise par les ministres de la Justice et de l’Intérieur, en faveur de plus de sécurité et moyennant le respect de l’Etat de droit". Il s’est ainsi dit attaché à ce que les arrestations fassent l’objet d’un contrôle des magistrats, mais sans préciser si ce contrôle pouvait avoir lieu a posteriori, ou seulement en amont de la décision.

L’Open VLD a accueilli froidement le plan de son partenaire de majorité. Pour la présidente libérale, Gwendolyn Rutten, "les frontières de notre Etat de droit sont claires" et il faut s’y tenir.

Les idées de la N-VA finissent par passer

"Nous avons l’habitude des réactions négatives quand la N-VA fait des propositions. Mais après, on parvient à faire évoluer les idées", a répliqué Bart De Wever, dimanche midi sur RTL, en référence aux propositions faites précédemment par son parti sur le statut de réfugié ou les contrôles aux frontières. Selon lui, dire que l’état d’urgence à la sauce N-VA est dangereux, "c’est absurde quand on voit ce qui se fait dans les pays voisins. L’Espagne et la Royaume-Uni l’ont déjà appliqué. C’est le cas aussi en France où ça va beaucoup plus loin".

Le plan "Niveau V" propose par ailleurs la création de cinq tribunaux sécurisés spécialisés en terrorisme; et de renforcer considérablement les prorogatives des polices locales et des bourgmestres.