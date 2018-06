“Une réduction de 15 % du coût d’achat des bicyclettes attirera plus de citoyens vers ce moyen de transport efficace et écologique.” Parole de députés socialistes.

Ils sont six à cosigner une proposition de loi réclamant l’instauration d’un taux de TVA réduit sur les vélos et vélos électriques. Ils veulent le faire passer de 21 à 6 %.

Bon pour la santé et pour la mobilité

“De nombreuses études scientifiques ont démontré les bienfaits de la pratique quotidienne d’une activité physique, même modérée, sur la santé”, détaillent les parlementaires PS.

“De plus, l’usage de la bicyclette permet de réduire les impacts environnementaux provoqués par la mobilité. […] En outre, sa pratique contribue au décongestionnement des villes car cela entraîne une réduction de l’usage de la voiture. […] En conclusion, l’abaissement à 6 % du taux de TVA applicable lors de l’achat d’une bicyclette encouragerait sa pratique et la rendrait socialement plus accessible.”

Le coût de la mesure n'est pas détaillé

Le PS ne précise cependant pas le coût de la mesure pour le budget de l’Etat. Et il note que l’application de ce taux de TVA réduit devrait préalablement être négociée avec la Commission européenne.

La proposition de loi sera prise en considération ce jeudi lors de la séance plénière de la Chambre. Elle entamera ensuite son parcours législatif.