Le PS, premier parti de la ville de Liège, a annoncé mardi qu'il ne poursuivrait pas les discussions avec le PTB pour la formation d'une majorité en Cité ardente. D'après les socialistes, "le PTB n'a pas été en mesure de démontrer ni la faisabilité ni le financement de ses propositions". "La délégation PS constate que le PTB n'a pas fait preuve de la précision nécessaire au pilotage de la Métropole wallonne. Le PTB n'a finalement pas quitté sa posture de campagne électorale pour adopter une attitude responsable et se présenter en partenaire solide au sein du collège communal", indique le parti socialiste dans un communiqué.

"Le PS n'entend pas faire courir le risque de la spirale de l'endettement ni de la surtaxation massive des Liégeoises et des Liégeois", ajoute-t-il.

Le PS poursuivra les négociations avec les cinq autres groupes politiques afin de déposer un pacte de majorité le 12 novembre prochain.

Pour rappel, le PS a 17 sièges sur 49, et le PTB 9. Le MR en a quant à lui 10 et Vert Ardent en a 8.

Le PS était en négociation il y a peu avec Vert Ardent, mais une coalition avec uniquement ce dernier leur donnerait seulement une majorité très courte (25 sur 49 sièges).

Un accord de majorité avec des propositions discutées avec le PTB

"Néanmoins, en tant que force politique de gauche, le PS entend bien faire figurer dans l’accord de majorité des propositions de son programme qui ont été discutées avec le PTB, notamment en matière de fiscalité sur les logements inoccupés, en matière d’imposition d’un pourcentage de logements accessibles dans les futurs projets immobiliers de grande ampleur, ou encore en matière d’exigences vis-à-vis de l’Opérateur de transport de Wallonie quant à l’offre de bus, sa qualité et ses tarifs", a tenu à nuancer Willy Demeyer dans son communiqué.

Hedebouw: "Une fin de discussions unilatérale"

De son côté, Raoul Hedebouw a déclaré "regretter cette fin de discussion décidée de manière unilatérale".

Il nous affirme que les négociations étaient pourtant constructives. "On est un peu étonnés, surtout qu’on était venus avec pas mal de solutions concrètes. D'ailleurs, en ce qui concerne les logements sociaux, il s'agit de se mettre à jour avec la circulaire de Madame De Bue (MR).On va continuer à mettre le pression là-dessus", nous dit-il.

"On a senti très fort un relent de "TINA" ("There Is No Alternative"), le credo répété sans arrêt à la gauche traditionnelle. Ce fatalisme pendant deux réunions était d'ailleurs un peu une déception. On pensait quand même qu’il y aurait une rupture, ne serait-ce que partielle. On ne demandait pas la totalité de notre programme", conclut-il.

Charleroi, Molenbeek, Liège...

Alors que les négociations à Molenbeek et à Charleroi avaient échoué la semaine dernière entre les deux partis, Raoul Hedebouw avait déclaré "il y a du respect entre les partenaires", à Liège. Willy Demeyer s'était même affiché confiant, tout en nuançant sur l'avancée réelle dans les discussions. Cela n'aura visiblement pas suffit.

Le PTB arrête les négociations à La Louvière

Après une troisième réunion, les négociateurs du PTB ont décidé de quitter la table du bourgmestre socialiste Jacques Gobert, annonce Le Soir.

Le PTB reste en négociation dans une seule commune, à Herstal.