Les 14 fédérations du Parti socialiste se sont majoritairement prononcées en faveur du décumul "financier" plutôt que pour le décumul intégral. Cela à la veille du congrès statutaire prévu dimanche aux lacs de l'Eau d'Heure et qui devra entériner les nouvelles règles auxquelles le PS soumet ses mandataires.

A 52% (contre 46% et 2% d'abstention) les militants ont donc préféré la formule suivante: tout député cumulant avec une fonction exécutive locale devra exercer son mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président de CPAS à titre gratuit. Et il ne pourra le faire que si sa commune compte moins de 50000 habitants. Au-delà, le cumul serait donc purement et simplement interdit, ajoute la présidence du Parti socialiste. Cette proposition sera soumise au vote des représentants de fédérations dimanche.

Par ailleurs, la proposition visant à limiter les rémunérations politiques à 100% d'une indemnité de député fédéral semble avoir suivi son petit bonhomme de chemin au sein de l'appareil socialiste. Cette régle, pour ses promotteurs, sera largement plus efficace que le décumul integral pour assainir la politique. Elle sera également proposée au vote dimanche