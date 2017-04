Le groupe PS de la Chambre a dressé jeudi un bilan de son action marquée par une opposition ferme en début de législature à laquelle a succédé la proposition d'une alternative à la politique gouvernementale, partiellement masquée par de nouvelles affaires qui ont égratigné le parti.

Celles-ci l'ont amené à préparer un nouveau volet de propositions éthiques, notamment présentées jeudi par le gouvernement wallon, qui seront au coeur d'un congrès de gouvernance avant l'été. "Nous sommes à la reconquête des coeurs", a lancé jeudi la cheffe de groupe, Laurette Onkelinx, annonçant pour la deuxième partie de la législature, un nouveau paquet de propositions sur la fiscalité (imposition sur les dividences des grandes entreprises), les personnes handicapées, les licenciements boursiers, la gratuite de certains soins (dentaires, lunettes, appareils auditifs) pour les enfants, la réduction du temps de travail, le service citoyen.

"Il s'agit d'une reconquête enthousiaste et volontaire alors que nous avons été écoeurés par l'action de quelques uns qui ont terni l'action des militants et de notre programme", a insisté la cheffe de file après l'affaire Publifin qui a conduit à la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire bientôt porteuse de recommandations.

Les élus socialistes sont présents partout, en commission et en séance plénière, pour porter ces propositions, a souligné Laurette Onkelinx, distinguant le PS du PTB "opposé à la démocratie parlementaire à laquelle il préfère l'action de la rue".

Le PS "défend l'un et l'autre car sans démocratie parlementaire il n'y a pas de démocratie. Il ne faut pas se contenter de réaliser au parlement de petites vidéos, il faut ferrailler, oser le débat parlementaire", a-t-elle dit.

Le PS continuera à attaquer les réformes structurelles du gouvernement qui "changent la nature sociale" du pays. Reconnaissant les créations d'emploi, fruit des politiques menées par l'ensemble des entités du pays dans un contexte de croissance, Laurette Onkelinx fustige la libération des heures supplémentaires, y compris celles qui ne sont pas rémunérées, le recul de l'âge de la pension et la réforme de la sécurité sociale alors que le Forum de Davos a annoncé la suppression de cinq millions d'emplois en raison de l'évolution de l'économie numérique.

Dans le collimateur de l'élue socialiste figure le "mépris des migrants" affiché au coeur du gouvernement où certains "se lâchent, la démocratie s'affaisse". Dénonçant les "propos et les sondages indignes d'un secrétaire d'Etat" (Theo Francken, ndlr), Mme Onkelinx a dit "ne pas comprendre la N-VA et le PTB" qui refusent de se déclarer partisans du centriste Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, le candidat d'En Marche ayant témoigné de respect pour les migrants et ayant été un des rares à salué la politique migratoire de la chancelière allemande Angela Merkel. "Nous avons un secrétaire d'Etat qui injurie les migrants et qui est défendu par le premier ministre", a-t-elle lâché.

Le PS tiendra un congrès des idées à la rentrée de septembre.