Il y a un an, les sondages publiés par la plupart des médias donnaient au PTB des scores jamais atteints, en termes d’intentions de vote (infographie). En Wallonie surtout et à Bruxelles, un peu. Un PS englué dans les affaires version 2017 (Publifin et Samusocial) faisait fuir vers le parti de gauche radicale à forte tendance marxiste-léniniste les déçus du socialisme de gestion et de pouvoir.