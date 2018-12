Le Premier ministre, Charles Michel, a convoqué un conseil des ministres dimanche à 15h. Il a été reçu vers midi par le Roi à qui il a fait rapport de la situation politique. Il a annoncé la recomposition du gouvernement sans les ministres N-VA. Le Roi a accepté la démission des ministres et secrétaires d'Etat N-VA et a nommé Philippe De Backer et Pieter De Crem ministres.

Les compétences des ministres démissionnaires vont être transférées.

Charles Michel a annoncé sur RTL que Didier Reynders reprendra le portefeuille de la Défense et deviendra donc un "super ministre" puisqu'il gardera son portefeuille des Affaires étrangères.

Alexander De Croo (Open Vld) hérite lui des Finances. Quant à Kris Peeters (CD&V), il récupère la Lutte contre pauvreté et l'Egalité des chances.

La Libre a appris à bonne source que Maggie De Block succède à Theo Francken et prend en charge l'Asile et la Migration.

Le conseil des ministres se réunira à 15h et se déroulera donc sans la N-VA, qui a annoncé, samedi soir, qu'elle quittait le gouvernement si le Premier ministre, Charles Michel se rendait à Marrakech. Une décision actée par le Roi en ce début d'après-midi.