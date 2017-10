Le gouvernement wallon a prévu une enveloppe de 3 millions d’euros dans son budget 2018 pour compenser l’effet négatif des chantiers publics dans les rues commerçantes. C’est bien, mais c’est loin d’être suffisant, estime le Syndicat neutre pour indépendants (SNI). Le SNI demande donc au ministre wallon de l’Economie Pierre-Yves Jeholet (MR) de mettre en place une réglementation octroyant d’office et systématiquement une indemnité financière pour chaque commerçant indépendant se trouvant dans la zone en chantier.

"Concertation avec les commerçants"

"Nous demandons, au-delà d’une indemnisation financière indispensable, que l’on mette en place également et obligatoirement une politique de communication et de concertation avec les commerçants locaux", ajoute Christophe Wambersie, secrétaire général du SNI pour la Région wallonne et la Région bruxelloise. En outre, le SNI demande à la nouvelle majorité wallonne d’allouer une indemnisation journalière complémentaire pour les commerçants qui seraient contraints de devoir fermer leur magasin durant une certaine période.

A la base, une loi fédérale de 2007 donne une indemnité dans l’hypothèse de fermeture complète des magasins à cause de travaux publics dans leur rue. Le SNI a salué la prise en compte et la reconnaissance du dommage mais a toujours déploré la condition de fermeture obligatoire, ainsi que le montant d’indemnisation journalière fixé à 80 euros.

Or cette législation fédérale a été régionalisée par la sixième réforme de l’Etat. Et la Région wallonne n’a pas repris le principe d’une indemnisation en tant que telle mais donne aux commerçants des facilités de financement pour faire face aux difficultés rencontrées.

Les indemnités financières automatiques, déjà appliquées en Flandre depuis le 1er juillet 2017, auraient le mérite de reconnaître clairement le préjudice subi par le commerçant à l’occasion du chantier, estime le SNI.