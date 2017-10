A moins d'un cadeau tombé du ciel, les allocations les plus basses n'atteindront finalement pas le seuil européen de pauvreté durant la législature, a indiqué dimanche la secrétaire d'Etat en charge de la politique de lutte contre la pauvreté, Zuhal Demir, dans l'émission De Zevende Dag sur la VRT.

Selon l'accord de gouvernement fédéral, l'équipe Michel s'était engagée en 2014 à porter "progressivement les prestations minimales de sécurité sociale et l'aide sociale au niveau du seuil de pauvreté européen". Dimanche, Zuhal Demir a indiqué que les partenaires N-VA, MR, CD&V et Open Vld n'y parviendraient pas. "J'ai prêté serment en février", a rappelé Zuhal Demir, qui a succédé dans cette fonction à Elke Sleurs.

"Vu l'ampleur du trajet à effectuer pour atteindre le seuil de pauvreté européen, j'avais dit que je ferais de mon mieux. Mais soyons honnêtes et ne leur faisons pas miroiter l'impossible. En deux ans et demi, ce ne sera pas possible", a-t-elle dit.

La secrétaire d'Etat estime d'ailleurs que dans le passé, on a trop mis l'accent sur les allocations parmi les instruments permettant de lutter contre la pauvreté. "La priorité va au marché de l'emploi. Chez les travailleurs, le risque de pauvreté est circonscrit à 4 ou 5%", souligne la secrétaire d'Etat N-VA. Selon elle, il faut dès lors mettre davantage l'accent sur l'activation. A côté de cela, s'ajoutent des mesures supplémentaires telles que celles permettant l'accompagnement des femmes en situation monoparentale.