La RTBF a confirmé, lundi, que les avocats - parmi lesquels Armand De Decker - de Patokh Chodiev et de ses deux acolytes, avaient rédigé eux-mêmes un projet de réquisitoire aux fins de conclure une transaction pénale avec le parquet général de Bruxelles.

Un courriel a été adressé le 10 juin 2011, soit sept jours avant la signature de la transaction, par les conseils de l’homme d’affaires belgo-ouzbek, alors aux prises avec la justice belge, à Patrick De Wolf, avocat général près la cour d’appel de Bruxelles en charge du dossier. La transaction a mis fin aux poursuites dont le trio faisait l’objet.

On peut lire dans ce mail : "Je joins un projet de procès-verbal ainsi qu’un projet de réquisitoire qui peuvent servir de base de discussion."

Il était connu depuis le mois de novembre 2016 que c’est la défense de Patokh Chodiev et consorts qui a rédigé le projet de transaction. Catherine Degoul, avocate française de M. Chodiev, avait déclaré au parquet de Paris et à une commission rogatoire belge que la défense avait envoyé un projet de réquisitoire à l’avocat général.

Le monde à l’envers

Une pratique inhabituelle voire même sans précédent, ainsi que l’ont déclaré, lundi, plusieurs avocats, comme Mes Pierre Chomé ou Jean Bourtembourg. Ou comme l’avaient dit, avant eux, un représentant du parquet de Gand et le professeur Adrien Masset (ULg) devenu l’avocat… d’Armand De Decker.

Ces avocats avaient été auditionnés devant la commission "Panama papers", le 10 janvier dernier, et le député Ecolo Georges Gilkinet leur avait demandé comment se conclut une transaction financière en matière pénale.

Ils avaient répondu que c’est au parquet de rédiger le texte de la transaction et ajouté qu’un magistrat ne travaille jamais seul dans ce type de dossiers, ce qui expliquerait le rôle tenu par l’avocat général Godbille.

Le parquet de Gand et Me Masset avaient expliqué que le parquet agissait par opportunité mais sous contrôle et que les accords transactionnels étaient nécessairement rédigés par le ministère public et signés par deux magistrats.

Comme un acte d’accusation

"Qu’un avocat ait des échanges avec le parquet pour négocier une transaction, c’est normal. Par contre, qu’un avocat propose un réquisitoire, c’est quelque chose de totalement inhabituel. En fait, je n’ai jamais vu cela", a insisté, lundi, Me Bourtembourg.

C’est qu’un réquisitoire est, d’une certaine manière, comparable à un acte d’accusation. "Verrait-on l’acte d’accusation lu par l’avocat général dans le cadre d’un procès d’assises écrit par l’avocat de la défense ?", nous demandait, lundi, un avocat pénaliste.

Quant à savoir si ce qui est présenté par les conseils de M. Chodiev comme "une suggestion" a été suivi par M. De Wolf, impossible de le dire. Tous les acteurs concernés se retranchent derrière le secret professionnel.





Les deux versions de la police sur Chodiev

Mafia. Le brouillard s’épaissit. Le dossier de naturalisation de Patokh Chodiev, en 1997, fait apparaître un rapport de police favorable. Mais en 2002, "De Morgen" écrivait qu’il existait deux autres P.-V. de police à propos de l’homme d’affaires. L’un, positif. L’autre, négatif, qui aurait été signé par Michel Vandewalle, l’actuel chef de la police de Waterloo. Ce dernier indiquait, mardi, devant la commission Kazakhgate, que les deux P.-V. publiés en 2002 étaient des faux. Mais "Le Vif" a retrouvé l’agent de quartier qui a rédigé le premier "faux" P.-V. et qui sera entendu par la commission d’enquête. Selon lui, il s’agit bel et bien d’un vrai. Les deux policiers se contredisent donc. L’agent explique que la Sûreté de l’Etat l’avait mis en garde contre Chodiev, d’où son rapport négatif. Y a-t-il influence extérieure dans le dossier ? A voir. Toujours est-il que, selon "Le Soir", Chodiev aurait été un indicateur de la Sûreté sur la mafia russe à partir de 1998. Ce qui expliquerait une certaine protection.