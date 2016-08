Les cinq défis de Charles Michel pour la rentrée

Politique belge

Jean-Benoît Pilet, politologue de l’ULB, passe en revue les grands enjeux politiques de la rentrée. Le gouvernement Michel aborde la deuxième moitié de la législature dans un contexte marqué par la menace terroriste. La ligne qu’adoptera la N-VA en 2019 reste une énigme.





Loi de 1996, Isoc : réformes explosives

Deux chantiers essentiels attendent le gouvernement Michel : la réforme de la loi de 1996 sur la compétitivité des entreprises et celle de l’Impôt sur les sociétés (Isoc). Le ministre de l’Emploi, Kris Peeters (CD&V), souhaite introduire des mécanismes de correction automatique en cas de dérapage salarial. Le ministre des Finances, Johan Van Overtveldt (N-VA), envisage pour sa part de réduire les prélèvements imposés aux entreprises.

Pour Jean-Benoît Pilet, professeur de sciences politiques, ce sont là "les deux mesures avec le plus haut potentiel explosif". Car si le principe de la réforme semble acquis, dans un cas comme dans l’autre, les modalités restent floues. S’agissant de la loi de 1996, le gouvernement pourrait se contenter d’un toilettage léger, ou au contraire se saisir de l’occasion pour imposer un encadrement draconien des salaires, voire une remise en cause structurelle de l’index. Même ambiguïté concernant l’Isoc : la réforme sera-t-elle financée par une suppression des niches fiscales (en ce compris les intérêts notionnels) ou par de nouvelles coupes dans les dépenses publiques ?

Ces questions devraient raviver les tensions entre CD&V et N-VA. "Au-delà de ces deux partis, ce sont deux modèles qui s’affrontent, pointe Jean-Benoît Pilet. Le CD&V s’inscrit dans la tradition belge du consensus, d’un réformisme graduel, où le dialogue social est valorisé, où on essaye d’inclure un maximum d’acteurs dans la préparation des réformes - patronat, syndicat, opposition… La N-VA se situe dans un autre schéma. Elle est dans une logique pure de majorité contre opposition. Elle ne craint pas d’aller à la confrontation. Sa conception du pouvoir est proche du modèle britannique : le gouvernement a la majorité, il est légitime pour prendre toutes les réformes qu’il juge positives, il n’est pas là pour nouer des compromis, et si les citoyens ne sont pas contents, ils n’auront qu’à voter pour d’autres partis la prochaine fois. A l’inverse, le modèle belge avait un avantage : réduire le conflit social. Et un inconvénient : il engendre de la lenteur et de la complexité, car les acteurs autour de la table sont plus nombreux. Avec la N-VA, on est train de sortir de ce modèle historique."