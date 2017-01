Abonnés M. Co., A.C. L.G. J-C.M. et L.V.

Les grandes réformes du gouvernement fédéral devront être menées à bien cette année. "La Libre" a recensé les principaux chantiers, à commencer par l’impôt des sociétés.

Charles Michel multiplie les contacts. Il se pourrait même que certains dossiers atterrissent plus vite qu’attendu, lit-on cette semaine. C’est vrai, le Premier ministre doit montrer qu’il s’active alors que la pression médiatique, en Flandre surtout, s’accentue. Nombre de dossiers politiquement sensibles reposent aujourd’hui plus que jamais sur les épaules du locataire du 16. Michel s’est lui-même mis en première ligne dans le dossier Arco, comme pour le Pacte national d’investissements. Et l’on voit mal comment le prochain conclave budgétaire se déroulerait sans l’arbitrage d’un vrai capitaine. Il en va de même pour la réforme de l’impôt des sociétés, réclamée par la N-VA, et la taxe sur les plus-values exigée par le CD&V.

Le temps presse

Ces défis de 2017 sont aussi nombreux que dangereux pour les partis de la majorité alors que depuis la fin de l’an dernier, la Flandre n’hésite plus à spéculer sur une chute du gouvernement. "Les valets puants sont nombreux dans le jeu de Michel", confesse un observateur. Or nombre d’annonces de 2016 n’ont en effet pas encore produit d’effets concrets. Le tableau n’est pas tout à fait noir pour autant : les chiffres en matière d’emploi sont encourageants et des réformes courageuses ont été entamées en matière de pensions et de charges sur les entreprises. "Mais Charles Michel cherche un nouveau souffle, une nouvelle histoire à raconter après une année difficile", commente-t-on dans l’entourage du gouvernement.

De son côté, Bart De Wever, patron de la N-VA, s’est personnellement chargé de rappeler à Charles Michel que le temps était compté. "2018 et 2019 seront des années électorales, disait-il dans une interview récente. Les choses doivent être faites en 2017. Si nous ne menons pas désormais des réformes et ne réalisons pas des économies strictes, alors nous aurons de facto un gouvernement en affaires courantes durant deux ans. Il faut être fou pour penser que les électeurs vont nous récompenser pour cela en 2019."