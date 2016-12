Le PTB est un parti antidémocratique, c’est un parti marxiste, et moi, par rapport au cordon sanitaire (qui consiste à refuser de gouverner avec un partid’extrême droite, NdlR) , je me pose des questions… Et je pense qu’on devrait s’en poser au niveau des médias (parce qu’ils font) un peu le lit des discours tout à fait simplistes du PTB […] Je ne vois pas pourquoi on offre sans cesse des tribunes au PTB." Avec les compliments de Pierre-Yves Jeholet, chef du groupe MR au Parlement wallon…

Crise de confiance

Le libéral tenait ces propos le 6 décembre dernier sur "La Première". Une critique comparable, entendue précédemment, consiste à reprocher aux médias de donner exagérément la parole au PTB, de telle sorte que le parti de Raoul Hedebouw jouirait d’une visibilité largement supérieure à son poids électoral.

C’est peut-être en partie vrai. Mais cela revient à nier le phénomène sociétal - et médiatique - que symbolise le PTB, celui de la montée des populismes en Belgique et partout dans le monde, comme on a pu le voir aux Etats-Unis avec Donald Trump ou au Royaume-Uni avec le Brexit. Plus fondamentalement, cela revient aussi à nier la perte de confiance d’une partie de la population envers les formations politiques traditionnelles et envers notre système démocratique de manière générale.

Morosité économique, contraintes budgétaires, mouvements migratoires, vague d’attentats, sentiment d’insécurité, usure du pouvoir… Il existe des éléments objectivables qui expliquent la crise de confiance actuelle.

La sphère de l’inavouable

Mais les partis traditionnels ont leurs responsabilités également. Par certains de leurs comportements, ils suscitent eux-mêmes le rejet de la population, profitable aux populistes. Or 2016 a été une année noire pour la crédibilité politique. Mensonges, casseroles judiciaires, arrangements entre amis, mauvaise gouvernance… "La Libre" a recensé dix moments au cours de l’année qui illustrent particulièrement bien les dérives du monde politique. Il ne s’agit pas de choix politiques au sens noble du terme, on se situe hors du champ gouvernemental ou parlementaire démocratique. On est plutôt dans la sphère de l’inavouable, voire de l’illégalité la plus totale.





"Le Vif" révélait fin décembre que l’intercommunale Publifin (ex-Tecteo) a payé grassement des mandataires locaux pour assister à des réunions sans intérêt (dites comités de secteur ou sous-secteur) : 24 élus PS, MR et CDH ont touché de 1 340 à 2 871 euros bruts par mois, pendant trois ans et demi, alors qu’ils ne devaient même pas assister aux réunions. Leurs rémunérations atteignaient ainsi entre 66 et 516 euros la minute… Dans l’urgence, les comités ont été supprimés jeudi.





Il est de ces débats qui rendent leurs lettres de noblesse à la politique. Celui sur le Ceta, ce traité de libre-échange UE-Canada qui fut contesté par la Wallonie, en fait partie. Après moult rebondissements, un accord entre entités belges était trouvé le 27 octobre. Mais dans la foulée, alors qu’il avait été question du fond des dossiers pendant deux semaines, PS, MR et CDH s’illustraient par une communication hypercaricaturale sur l’après-Ceta. C’était le retour des vils jeux politiciens.





