Les conseillers communaux bruxellois Marie Nagy et Michaël François, auparavant membres d'Ecolo, rejoignent le groupe DéFI, indiquent-ils lundi dans un communiqué, après l'avoir annoncé dans Le Soir. Michaël François avait quitté Ecolo en début d'année car il ne se retrouvait plus dans le parti. En mars, c'est Marie Nagy qui choisissait de quitter les Verts après des différends, notamment sur la laïcité. Les deux élus continuaient à siéger comme conseillers communaux indépendants.

Ils ont été approchés par Fabian Maingain, conseiller communal DéFI, pour le rejoindre sur les mêmes bancs de l'opposition. Ce sera chose faite dès le prochain conseil communal.

D'ici aux élections communales d'octobre 2018, Marie Nagy et Michaël François siègeront avec Fabian Maingain et Amina Derbaki pour, selon eux, "défendre leur vision d'une ville où doivent s'appliquer sans concessions les principes de neutralité, de participation citoyenne et de ville durable". "Dans un an, il appartiendra aux Bruxellois de sanctionner la majorité PS-MR de la Ville de Bruxelles, ses scandales, ses errements dans la gestion publique et ses échecs dans l'amélioration de la qualité de vie des Bruxellois", concluent-ils.