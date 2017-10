Abonnés Analyse: Stéphane Tassin avec M. Co. et F.C.

Dans un an jour pour jour, un dimanche, les Belges du nord, du sud et du centre se rendront aux urnes pour renouveler leurs conseils communaux. Si les Wallons ne voteront plus électroniquement et qu’ils continueront à élire leur bourgmestre de manière semi-directe - le mieux élu sur la liste la plus forte de la majorité est désigné -, en Flandre et à Bruxelles, rien de majeur ne viendra perturber les habitudes des électeurs.





"La Libre" fait le point sur les duels qui auront lieu dans 14 communes belges.