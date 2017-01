C’est non sans fierté que le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, Theo Francken (N-VA), a révélé mercredi le nombre de demandes de régularisation pour l’année 2016. L’année passée, 4 226 demandes ont ainsi été introduites. Elles permettent aux personnes en situation irrégulière de demander une autorisation de séjour en Belgique pour des raisons humanitaires ou médicales. Leur nombre a drastiquement diminué et ce en raison de leur coût. Auparavant, introduire une telle demande se faisait gratuitement, alors qu’elle s’élèvera à 350 euros en 2017.

Sur son compte Twitter, Theo Francken n’a pas tardé à partager un graphique qui compare le nombre de demandes introduites durant la seule année 2015 (5 998) à une moyenne de celles introduites entre… 2012 et 2014 (13091), soit sur une période de trois ans. Le secrétaire d’Etat annonce donc une diminution de 68 % des demandes par rapport au gouvernement Di Rupo. Une constatation erronée puisque le graphique noir et jaune compare des pommes avec des poires. Un utilisateur de Twitter a d’ailleurs remarqué l’erreur et a partagé un graphique de Myria, l’agence fédérale migration, qui pointe le fait que les demandes ont largement diminué et ce, depuis… 2011 déjà, sous le gouvernement Di Rupo donc.

Les internautes se sont emparés de l’affaire et ont fait le buzz en partageant leurs parodies de graphiques en tout genre sous le hashtag : les graphiques de la N-VA (#nvagrafieken). Theo Francken s’est quant à lui empressé de répondre aux attaques humoristiques et s’est excusé pour "la confusion" apportée suite à la publication des données faussées. Visiblement conscient de son erreur, il a annoncé qu’il comparerait à la fin de l’année 2017, les données de 2012 à 2014 à celles de 2015 à 2017. "On verra bien", a-t-il répondu sur Twitter. Voyant les attaques à l’encontre du parti fuser de toutes parts, il a également tenu à préciser qu’il était l’unique responsable de cette erreur et que la N-VA n’y était pour rien.