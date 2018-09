Les électeurs wallons auront le choix pour les élections communales de ce 14 octobre entre 1043 listes. Une augmentation donc par rapport à 2012 où on ne comptait que 1012 listes. Toutes ont été approuvées et aucun recours n'a été introduit contre une éventuelle inéligibilité d'un candidat.





Premier constat, l'âge moyen des candidats reste assez élevé. 12,1% de ceux-ci étant... retraités. Seulement, 8% des 19.537 candidats aux élections communales ont moins de 25 ans. Le doyen, cette année, est âgé de 94 ans et se présente à Frasnes-les-Anvaing. La plus jeune candidate aura, quant à elle, à peine 18 ans le jour des élections et se présente sur la liste MR de Huy.





Pour ce qui est des femmes, elles sont moins nombreuses à se présenter qu'en 2012 (137 de moins) et représentent 48,5 % des candidats. Ces dernières restent peu nombreuses en tête de liste (seules 22,5% de femmes contre 77,5% d'hommes). Un nombre assez parlant et qui montre clairement que ces élections ne seront pas encore celles de la parfaite égalité hommes-femmes.