Faut-il le rappeler, la N-VA coince toujours sur ce dossier et voudrait que le Premier ministre Charles Michel ne se rende pas à Marrakech, lundi et mardi prochains, pour le sommet international organisé dans le cadre du processus diplomatique d'approbation du texte.





Les députés, les ministres...



Lors de la réunion de 13 heures entre réformateurs, Charles Michel sera présent et va briefer ses troupes sur les derniers événements qui ont agité le niveau de pouvoir fédéral.

Sont invités à ce "sommet" libéral : Olivier Chastel, le président du MR, les ministres libéraux des différents niveaux de pouvoir, les députés et les sénateurs, les chefs des groupes parlementaires MR des différentes assemblées. Louis Michel ou encore Gérard Deprez sont également annoncés.





Il ne s'agit pas d'une réunion "de crise", nous assure-t-on du côté du MR. Il s'agit d'une simple réunion d'information organisée exceptionnellement à la Chambre et non au siège du parti afin de faciliter la venue du Premier ministre. Son agenda est, comme on l'imagine, particulièrement bien rempli ces derniers temps...