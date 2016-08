Les Pokémons chassés des aéroports belges par le ministre de la Mobilité

Politique belge

Le ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol s’intéresse de très près à l’application PokémonGo, véritable carton de l’été. Non, ce n’est pas une blague et non, il ne veut pas y jouer. François Bellot (MR) s’inquiète en réalité de l’impact de ce jeu sur la sécurité des aéroports belges, selon les informations de la DH.

Ainsi, il a adressé un courrier à Niantic, où il demande au concepteur de l’application de PokémonGo de bannir les Pokémons, Pokéstops et Pokégyms des zones non publiques (dites airsides) des aéroports de Bruxelles, Liège, Anvers, Ostende et Courtrai. "L’aéroport de Bruxelles-National s’inquiète de la prolifération de Pokémons dans les zones airside (des zones où les passagers n’ont pas accès, NdlR) . Cela engendre des risques pour la sécurité et la sûreté du transport aérien" , décrit le ministre dans ce courrier.

Le ministre pointe notamment du doigt l’attitude de certains employés de l’aéorport, comme des bagagistes ou du personnel de la sécurité, qui passent plus de temps à chasser les petites bêtes de Nintendo qu’à travailler. "Le staff, qui œuvre dans les zones airside, cherche après des Pokémons et ne se focalise plus sur son travail", déplore François Bellot.

L’autre problème, c’est que des passagers ont réussi à s’introduire dans ces zones uniquement réservées au personnel. Cela pose non seulement problème pour la sécurité des passagers eux-mêmes qui pourraient "être victimes d’accidents alors qu’ils chassent des Pokémons".

Mais c’est surtout pour la sécurité générale du site que François Bellot s’alarme. "Plusieurs événements impliquant la sécurité ont été rapportés, notamment la présence d’intrus qui ont pénétré dans des zones hautement protégées de l’aéroport", déplore ainsi le ministre dans ce courrier. Une situation plutôt inquiétante dans un aéroport qui, il n’y a pas si longtemps, était le théâtre d’un attentat meurtrier.

Le ministre prend d’ailleurs la chose très au sérieux et tire la sonnette d’alarme. "Vous comprendrez qu’un tel comportement n’est pas acceptable dans un aéroport international et que des actions protectrices sont nécessaires pour éviter des accidents de transport aérien", conclut-il.

Voici le document que la DH a reçu d'un pilote Ryanair