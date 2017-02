Au fédéral, on profite actuellement des quelques moments de répit médiatique que permettent les scandales à répétition. En Wallonie : Publifin. En Flandre : Publipart. Oh, les polémiques reviendront bien assez vite… En particulier à propos du dossier explosif du survol de Bruxelles et des normes de bruit, qui va fortement occuper la majorité durant les prochaines semaines. En attendant, il semble que le Premier ministre voit dans l’actualité un peu moins féroce que d’habitude avec sa majorité, l’occasion de redorer son image.

Ajustement plus light ?

A ce propos, le prochain ajustement budgétaire devrait être light ("un peu plus d’un milliard, tout de même", croit savoir une source fédérale). L’amélioration prévue de la croissance de l’économie belge devrait, pour une fois, rendre moins douloureux le prochain conclave budgétaire prévu en mars. Opportunité : pourquoi ne pas se contenter de boucler les comptes sans psychodrames et, ainsi, afficher une image unie du gouvernement ? Un "succès" fédéral dans l’ambiance politique délétère actuelle serait du plus bel effet.

Selon "De Standaard", le 16, rue de la Loi, envisage dès lors de reporter le grand deal fiscal à l’été prochain afin de ne pas gâcher un ajustement qui peut s’avérer aisé. A la base, il était prévu d’aboutir avant l’ajustement. Donc pour ce mois-ci, en gros. Mais puisque, de toute manière, les négociations informelles menées par Charles Michel patinent, autant reporter. "On atterrirait peut-être plus facilement en juillet", confirme un "cabinettard" fédéral.