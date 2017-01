Gare au portefeuille. Pour lutter contre l’absentéisme des députés fédéraux, les socialistes André Frédéric (PS) et Karin Temmerman (SP.A) veulent lier les rémunérations au taux de présence en commission et en séance plénière de la Chambre. Ils s’inspirent pour cela des exemples wallon et bruxellois. La rémunération serait due à 100 % si le député est présent à au moins 80 % des réunions. En deçà, le montant serait dégressif, avec un plancher à 60 %.

Est considéré comme présent, celui qui participe aux votes inscrits à l’ordre du jour. Et c’est bien là toute la faiblesse de la mesure. Il suffit que le député se pointe au bon moment pour être perçu comme présent, indépendamment du travail abattu en amont. Le jeudi, jour de plénière, la buvette de l’assemblée est d’ailleurs très fréquentée en attendant les votes… Et au parlement wallon, il n’est pas rare que des discussions sur des décrets soient postposées parce que le quorum de présence n’est pas atteint, notamment faute de socialistes. Bien tenté.