Les libéraux sont dans une conjoncture difficile. Kazakhgate et Armand De Decker, trous budgétaires gigantesques au fédéral, disputes entre partenaires de la "suédoise", affaire Kubla, le livre de l’ex-ministre Jacqueline Galant qui "crache dans la soupe", etc. Le MR doit absolument reprendre en main l’agenda médiatique plutôt que de le subir, les "spin doctors" du parti le savent bien.

Miller ou Ducarme ?

En attendant, il faut encaisser le choc. Et, pour cela, on choisit dans le catalogue des personnalités libérales les profils les plus adéquats pour déminer les ennuis du moment. Plusieurs profils existent. Quand il faut amortir les attaques, le parti peut compter sur Richard Miller. Avec son style tout en rondeur, il va plutôt susciter la sympathie. Mais quand il faut "tuer" sur les plateaux de télé, le MR dispose de Denis Ducarme, qui ne fait pas dans la dentelle. A lui d’aller faire le sale boulot…

Pour le moment, justement, le parti a besoin de ses sages, des libéraux qui vont plutôt apaiser l’opposition que l’exciter. Dans ce rôle délicat, Louis Michel est sur tous les fronts depuis la fin de l’année dernière : interviews en presse écrite, en radio, émissions dominicales de la chaîne publique et de la chaîne privée… C’était à nouveau le cas, il y a deux jours, sur la RTBF lors du débat de l’émission "A votre avis".