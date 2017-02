Politique belge Face au scandale Publifin, le député européen et ancien président du MR insiste:Louis Michel estime que c'est maintenant au PS à statuer sur l'avenir de Stéphane Moreau à Publifin. Proche des idées d'Emmanuel Macron, il évoque aussi la présidentielle française et les premiers pas de Donald Trump.

Face à l’ambiance actuelle et aux cris de "Tous pourris !", comment les politiques peuvent-ils redorer leur image ?

Ils ne pourront pas le faire seuls, il faudra impliquer les grands corps de la société : les politiques, les médias, la magistrature... Je constate que je dois moi-même m’abstenir de dire tout ce que je pense. Il y a des indignations que je ne sors plus, des questionnements que je ne fais plus publiquement sur le rôle de ces institutions légitimes qui interagissent quotidiennement avec les citoyens. Il y a des débats qu’on n’ose plus ouvrir.

Pourquoi cibler la presse ?

Car dès qu’un politique dit quelque chose, il est interprété de façon simplifiée et de manière à créer la polémique et non le débat. Souvenez-vous que lorsque Daniel Ducarme (MR) pointait les problèmes d’intégration parmi les nouveaux Belges, tout le monde a tapé dessus et l’a même traité de raciste ! Alors que le problème soulevé n’avait strictement rien de raciste. Mêmes réactions lorsqu’on mettait en garde, notamment la gauche, contre des politiques communautaristes fondées sur la victimisation. Ces choix poussaient au repli communautaire, à la création de ghettos et aux difficultés d’intégration. C’est un comble alors que les premières victimes du communautarisme sont les nouveaux Belges eux-mêmes. Les journalistes n’osent souvent pas aborder tous les sujets. Cela dit, heureusement que la presse est libre et impertinente dans notre pays, sans quoi les révélations autour de Publifin n’auraient pas vu le jour.

Dans l'affaire Publifin, le MR a recadré Georges Pire, l’un de ses mandataires. Votre parti semble s’étonner des révélations, alors que le MR est dans la majorité provinciale à Liège, soit l’actionnaire principal de Publifin. Ce scandale, c’est la grande hypocrisie, non ?

Vous évoquez les bastions socialistes, mais il y a aussi un bastion "Michel" dans le Brabant wallon. A Wavre, Charles est tête de liste au fédéral et à la commune, Mathieu (autre fils de Louis Michel) à la province et vous à l’Europe… Quatre têtes de liste, cela fait beaucoup.

Ça vous dérange en quoi ? Vous avez un problème que l’électeur n’a pas ! Vous n’allez tout de même pas faire dire aux électeurs ce qu’ils ne disent pas ? On n’oblige personne à voter pour nous. Je suis le plus populaire du Brabant wallon, Charles est le plus populaire à la Chambre et Mathieu à la province… Et le MR ne cesse d’augmenter dans la province, avec 42-43% d’électeurs. Il y a une certitude, les élus de ma famille n’ont jamais abusé du pouvoir politique que nous avions. Les gens, je crois, nous reconnaissent une très grande éthique. Quoi que certains pensent parfois, nous ne sommes pas des pourvoiristes. Nous aimons la politique pour servir les gens. Autrement dit et pour être concret, si un poste est vacant à la province, Mathieu Michel n’a aucun pouvoir pour désigner le candidat qui aura la fonction.

La question ne repose pas sur un éventuel manque d’éthique, mais sur l’omniprésence de la famille. C’est une critique qui existe.

