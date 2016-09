Louis Michel: "Un grand parti centriste va émerger"

Politique belge

Le MR tient son congrès de rentrée ce dimanche, au domaine du Bois des Rêves, à Ottignies. Des rêves, l’ancien président libéral Louis Michel en a encore au moins un : celui de terminer un travail entamé en 2004, lorsque les libéraux avaient tenté de rallier à eux un grand nombre d’élus de l’ex-PSC. Gérard Deprez avait lancé le mouvement en débarquant (avec le MCC) chez les réformateurs à la fin 1998.

Louis Michel, aujourd’hui député européen, voit dans la faiblesse du CDH dans les sondages une opportunité pour mettre définitivement en place un grand parti centriste rivalisant avec le PS. Il revient également sur le virage avorté du MR vers le régionalisme et sur le dossier Caterpillar.

D’abord, une indiscrétion. En bureau de parti, avant cet été, vous avez surpris tout le monde en disant qu’il fallait tenir compte du fait régional dans le travail actuel de modernisation de la doctrine libérale. Vous vous êtes donc converti au régionalisme wallon ?

Quel chieur… (rires). Il est de plus en plus difficile pour un politique de laisser aller son imagination. On interprète tout de suite sa pensée. Ça n’était pas iconoclaste de parler du fait régional. Il a pris plus de place. Nous avons longtemps défendu la primauté d’une véritable alliance institutionnelle entre la Wallonie et Bruxelles. A l’époque, avec Jean Gol, on a défendu l’idée d’un parlement francophone et d’un gouvernement francophone. Mais cette idée est aujourd’hui dépassée par les lois et les changements institutionnels. Le PS n’en a pas voulu, le CDH n’en a pas voulu. On ne peut pas revenir en arrière. En bureau de parti, j’ai simplement dit qu’il ne fallait plus nier la progression du fait régional.

Faut-il aller plus loin dans l’autonomie régionale, dès lors ?

Nous devons faire vivre les nouvelles compétences de manière cohérente. Le moment n’est pas venu de se lancer dans une réforme qui touche aux fondements de ce qui existe actuellement. Mais le fait régional ne va pas s’amoindrir.

Faut-il, par exemple, transférer l’enseignement aux Régions ?

