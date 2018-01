Louis Tobback (sp.a) a expliqué à nos confrères de Knack qu'il avait un "avis nuancé sur Theo Francken". Ce que fait le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration "est dans la continuité de ce que je faisais comme ministre de l'Intérieur", a-t-il déclaré.

Celui qui est bourgmestre de Louvain depuis 1995 a entre autres abordé "l'affaire des Soudanais" dans laquelle Theo Francken est pointé du doigt. "Ce n'est pas correct d'attaquer Francken à ce sujet", explique-t-il même s'il admet ne pas approuver la collaboration avec le Soudan "qui défie l'imagination". "Cela vous surprendra vraiment que personne n'est torturé à Khartoum?", se demande-t-il.

"Il s'agit ici bien d'un plan du gouvernement et pas de Francken seul. Maintenant ils ne doivent pas venir dire qu'ils ne savaient pas ce que Francken faisait. Chez certains CD&V comme Nahima Lanjri et Wouter Beke, l'indignation vient un peu tard. Quand ça finit mal avec un certain nombre d'expulsés, il s'agit d'une responsabilité collective de toute la majorité. On ne doit pas faire de Theo Francken un bouc émissaire. Beaucoup de choses faites par Theo Francken, je les aurais faites aussi", poursuit l'ancien ministre qui prend donc la défense de l'actuel secrétaire d'Etat.

Il se montre toutefois critique à certains égards en revenant sur la polémique du "nettoyage du parc Maximilien". Pour rappel, le N-VA avait annoncé sur Twitter qu'il allait "nettoyer" le parc Maximilien où se trouvent beaucoup de migrants. "Ce n'est pas bien, renvoyer les demandeurs d'asile doit rester une corvée. Il faut gérer la problématique de l'asile avec conviction mais sans venir frimer en disant 'J'ai remis autant de criminels dans l'avion'."