Rachid Madrane est ministre de l’Aide à la jeunesse et des Sports à la Communauté française. Pressenti pour succéder à Laurette Onkelinx à la présidence du PS bruxellois, il se dit disposé à y aller. "Mon nom est souvent cité, j’en suis honoré, confie-t-il. Cela veut dire qu’on croit en moi, mais comme ministre, j’ai une série de dossiers que je dois finaliser et il me semble que la population est en demande de stabilité. Il y a eu suffisamment de remaniements à la Communauté française."

Mais vous envisagez bien de prendre la présidence du PS bruxellois en 2019 ?

Laurette a été claire, elle veut nous mener au combat jusque 2019 et moi je suis derrière elle pour le moment. En 2019, on rediscutera. Je prendrai ma part dans le renouveau de la fédération bruxelloise. Laurette veut une gestion plus collective, elle ne s’accrochera pas si une personnalité devait émerger avant l’échéance qu’elle a elle-même fixée. La présidence, c’est un sacerdoce. J’ai toujours été là pour la soutenir et elle a toujours été là pour nous aider. On a le temps, elle souhaite préparer une équipe solide, et donc il n’y a pas de souci. Moi je dois terminer mon mandat, et si, après 2019, les militants pensent que j’ai un rôle à jouer, je suis prêt à prendre mes responsabilités.