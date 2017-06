Par contre, s'il est toujours Bourgmestre en Titre, il est aussi toujours aujourd'hui Ministre Président wallon. Ce même ministre qui a été "trahi" par le cdH, ayant préféré se retirer de la majorité, et faisant par la même occasion sauter le gouvernement.



La conseillère Ecolo Malika El Bourezqui a posé la question: "concernant Charleroi, où le PS et le CDH sont dans le pacte de majorité, que va-t-il se passer ?"



Réponse de Magnette: "Nous avons eu ce débat au sein du PS, et nous avons considéré que nos partenaires de majorité n'ont pas à pâtir de décisions prises ailleurs. Et il ne faut pas non plus déstabiliser la ville à cause de ces décisions. Nous n'avons donc pas souhaité mettre fin au pacte de majorité." A noter que Gaëtan Bangisa, le nouveau président du conseil communal de Charleroi, est un candidat présenté par les 3 partis de la majorité PS-CDH-MR.



Une réponse saluée par la députée cdH Véronique Salvi, aussi chef de file à Charleroi : "Je pense qu'on travaille ensemble pour la ville depuis 2006, et en ayant très souvent mis nos étiquettes politiques de côté. Il faut privilégier Charleroi."



Dernière intervention sur le sujet, la conseiller Xavier Desgain (Ecolo): "il n'y a plus qu'à espérer que le futur gouvernement entendra le bon sens qui vient de Charleroi..."

