Olivier Maingain, mars 2015, Woluwe-Saint-Lambert. Ce dimanche-là, journée internationale des droits des femmes, l’homme est réélu à la tête des Fédéralistes démocrates francophones (FDF) avec 61,3 % des voix. C’est son septième mandat consécutif aux commandes du parti amarante. Son principal challenger et rival de toujours, le député-bourgmestre de Schaerbeek Bernard Clerfayt, n’aura finalement pas fait le poids. Le bourgmestre faisant fonction d’Auderghem, Christophe Magdalijns, non plus. "confie l’une de ses ouailles., concède un fin observateur et a priori pas un fan invétéré de l’intéressé. Comprenez donc : tant que l’hyper-président sera dans la course, inutile de rêver. C’est "no way".(...)