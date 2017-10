Un administrateur qui a demandé sa démission a continué à être payé. Comment est-ce possible ?





La polémique autour de la rémunération des administrateurs de l’Ondraf, l’organisme public qui gère les déchets nucléaires, s’est poursuivie ce lundi. Pour rappel, la presse flamande a révélé que trois administrateurs (un Ecolo, un PS et un MR) ont touché des indemnités sans assister aux réunions du conseil d’administration (CA). C’est possible car une partie de la rémunération est octroyée de façon forfaitaire.

L’un d’eux, Hugues Latteur (Ecolo), n’a participé à aucune réunion entre 2014 et 2016 et à une seule en 2017. Il aurait tout de même perçu 24 500 euros, à raison de 6 000 euros d’indemnités forfaitaires chaque année. Pour sa défense, l’intéressé a fait savoir qu’il avait formellement demandé sa démission en janvier 2015 auprès de la Région bruxelloise, entité qu’il représente au sein du conseil d’administration de l’Ondraf.

Hugues Latteur affirme également avoir tenté de débloquer cette situation en saisissant à plusieurs reprises l’Ondraf, la Région bruxelloise, ainsi que la ministre de l’Energie, Marie-Christine Marghem (MR).

Il ajoute que la Région bruxelloise a mis deux ans pour lui désigner un successeur. Mais son remplacement n’ayant pas été acté par le gouvernement fédéral via un arrêté royal, Hugues Latteur a continué à percevoir sa rémunération qu’il a placée sur un compte avant de la rembourser.

Ces explications n’ont pas convaincu du côté du cabinet Marghem qui est revenu sur la polémique ce lundi. "S’il voulait démissionner, M. Latteur devait s’adresser à Mme Roobrouck, la présidente du conseil d’administration de l’Ondraf, plutôt qu’à sa ministre de tutelle, déclare Bernard Van Hecke, porte-parole de la ministre de l’Energie. Je ne sais pas si ça a été fait. En tout cas, nous n’avons jamais reçu aucune lettre de Mme Roobrouck nous annonçant la démission de M. Latteur. Par ailleurs, ce dernier aurait dû continuer à exercer sa fonction tant que son remplacement n’était pas acté. Cela fait partie des statuts de l’Ondraf."

De son côté, Nele Roobrouck, la présidente du CA de l’Ondraf, s’est refusée à tout commentaire. Elle a préféré nous diriger vers Evelyn Hooft, porte-parole de l’Ondraf.

Entre les lignes, cette dernière a renvoyé la balle au gouvernement fédéral et donc à Marie-Christine Marghem, l’un des ministres de tutelle de l’Ondraf avec Kris Peeters (CD&V). "Les membres du conseil d’administration de l’Ondraf sont nommés par arrêté royal, a rappelé Evelyn Hooft. C’est normal que leur remplacement doive être validé par un arrêté royal." La porte-parole de l’Ondraf n’a cependant pas pu nous dire si Mme Roobrouck a effectivement relayé la demande de démission d'Hugues Latteur auprès de sa ministre de tutelle.

Dix administrateurs à remplacer

Il apparaît également qu’un sérieux remaniement au sein du conseil d’administration de l’Ondraf est nécessaire. En effet, dix administrateurs sur quatorze ont dépassé le terme de leur mandat et, faute de remplaçant, ils continuent à siéger. Du côté du cabinet du Marghem, on précise qu’on compte remédier à ce problème et que les règles seront changées afin qu’un administrateur ne puisse plus être rémunéré de façon forfaitaire.