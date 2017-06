Elle ne le dira pas, mais si le CDH reste au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la ministre de l’Education Marie-Martine Schyns (CDH) sait qu’elle devrait rester en place. Aucun parti ne souhaitera s’emparer de ce poste à haut risque à l’approche des élections, et le CDH est conscient que la continuité est une condition importante à la réussite du Pacte d’excellence. C’est donc une ministre soucieuse de pérenniser ses réformes qui sort dans "La Libre", en prenant soin de ne fermer la porte de la majorité ni au MR, ni à Ecolo, ni à Défi.

Avant la crise politique, des acteurs de l’enseignement redoutaient une rentrée scolaire chaotique. Comment, aujourd’hui, rassurer le terrain face aux nombreux dossiers qui doivent être bouclés avant le 21 juillet ?

En expliquant que le Parlement continue de fonctionner, et que le gouvernement travaille. Ce dernier s’est réuni trois fois en moins de deux semaines, et les activités parlementaires reprennent leur cours. Tous les textes qui devaient passer avant le 21 juillet passeront. La réforme de l’encadrement différencié sera votée le 5 juillet. Le texte concernant le cours de citoyenneté dans le secondaire et les assouplissements du même cours dans le primaire arrivera également en juillet sur les bancs du Parlement.

Le Parlement votera ces textes sans problème ?

Beaucoup de dossiers font consensus. Notre méthode a toujours été de travailler avec le terrain, puis de chercher des accords au Parlement sans nous figer dans des postures majorité contre opposition. Par ailleurs, le groupe socialiste est soucieux d’avancer, notamment sur les premières mesures du Pacte concernant l’aide administrative pour les directeurs du primaire, et le renforcement de l’encadrement dans le maternel. Ces mesures seront également votées avant le 21 juillet.

Le Pacte est une réforme systémique, et la mise en question d’un aspect remet en cause l’ensemble de la réforme. Or, Ecolo et le MR s’interrogent sur des pans importants de la réforme. Cela vous inquiète-t-il en vue d’une future majorité ?

(...)