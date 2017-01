On arrive au bout de la course à la succession de Bernard Thiry (étiqueté PS), défenestré du top d’Ethias en septembre 2016. Un "chasseur de têtes" avait été chargé de jeter sur le papier le nom de quelques grosses pointures aptes à prendre la tête de l’une des grandes compagnies d’assurances belges. Cette "short list" a été établie. Elle comporte cinq noms. Parmi ces CV solides, on trouve deux candidats internes déjà en poste chez Ethias et trois candidats venant de l’extérieur.

Selon nos informations, ce sont les deux candidats internes qui ont le plus de chances de passer la rampe. Il s’agit de Benoît Verwilghen (un néerlandophone), vice-président d’Ethias et actuel CEO ad interim, et de Philippe Lallemand (un francophone), directeur du département "Collectivités" d’Ethias. "Les trois candidats extérieurs sont totalement en dehors du profil de compétences défini par le conseil d’administration d’Ethias", confie une source proche du dossier.

Un ancien de l’IEV

Philippe Lallemand n’est pas un inconnu dans le sérail politique. Sa candidature à la tête d’Ethias, révélée précédemment par "La Libre", a une saveur particulière puisqu’il a dirigé le centre d’études du Parti socialiste (l’Institut Emile Vandervelde ou IEV) de 1995 à 1999. Très apprécié du personnel de la société et des syndicats, il rassure aussi le PS liégeois qui craint à terme un déménagement du siège d’Ethias - et des centaines d’emplois qui vont avec - de la Cité ardente vers Bruxelles.

Benoît Verwilghen est également apprécié au sein de la compagnie. Mais il n’a évidemment pas le même pedigree. Certains le disent proche de la N-VA ou du CD&V, d’autres de l’Open VLD. Il est en tout cas proche de la majorité fédérale "suédoise". Il connaît bien la société d’assurance : il en était devenu le directeur financier en 2009 dans la foulée de la crise bancaire et financière qui avait amené l’Etat fédéral et les Régions à refinancer Ethias pour 1,5 milliard d’euros.

Un observateur relève que, vu les profils respectifs de Benoît Verwilghen et de Philippe Lallemand, un bras de fer politique et communautaire (un candidat flamand "suédois" contre un candidat socialiste francophone) pourrait avoir lieu.

Ethias est détenue notamment par l’Etat fédéral, la Région wallonne et la Région flamande au travers de la holding Vitrufin. Les conditions sont donc réunies pour qu’un match très politique ait lieu… "Cette question peut se poser plus tard, en effet, analyse un informateur. Mais pour le moment, le dessous des cartes pour la sélection du nouveau CEO est surtout technique et la Banque nationale a d’ores et déjà manifesté sa préférence pour ces deux candidats internes."

En effet, vers la mi-février, la Banque nationale devra approuver, ou pas, le plan de redressement financier d’Ethias destiné à améliorer la solvabilité de l’assureur liégeois qui avait raté les "stress tests" européens. Il se dit que le nom du successeur de Bernard Thiry ne sera pas connu avant cette échéance très importante pour l’avenir d’Ethias.