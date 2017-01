"J'entends des déclarations venant de la Principauté qui me surprennent et m'inquiètent parce que certaines ont un parfum de déni. C'est devenu inaudible! ", clame samedi le vice-président cdH du gouvernement wallon Maxime Prévot dans le journal L'Avenir.

"Il ne faut bien sûr pas tomber dans la caricature qui veut que Nethys doit être intégralement démantelé et qu'il faut la jeter aux orties, admet-il (...) Mais il ne faut pas non plus considérer que la mécanique ne doit pas évoluer, que tout doit rester en l'état. (...) Je ne peux pas imaginer que les anciens administrateurs cdH rempilent. Ni ceux du PS, du MR ou d'Écolo..."

Un accord est intervenu vendredi au sein de la majorité provinciale liégeoise (PS-MR) visant à convoquer une assemblée générale extraordinaire de Publifin dans les six semaines afin de débattre de l'avenir de l'intercommunale. "Aucune démission ne devrait donc intervenir dans les rangs PS et MR avant cette AG", a fait savoir le député-provincial président André Gilles (PS).

Le conseil provincial a acté cette décision à travers une résolution approuvée par les groupes PS, MR et cdH. Le PTB a voté contre et Ecolo s'est abstenu.