Maxime Prévot: "Les allocs seront moins élevées en Wallonie qu’en Flandre"

ABONNÉSAntoine Clevers et Stéphane Tassin Publié le samedi 03 septembre 2016 à 07h27 - Mis à jour le samedi 03 septembre 2016 à 07h47

Politique belge

Alors que le gouvernement wallon (PS-CDH) entame la deuxième partie de la législature, son vice-président, le CDH Maxime Prévot, s’attaque à un gros chantier : la régionalisation des allocations familiales.

Quel sera le montant unique octroyé pour chaque enfant dans le futur système wallon d’allocations familiales ?

La Flandre a arrêté le chiffre de 160 euros par mois. Je ne pense pas que nous aurons la possibilité de nous aligner, à la lumière de la réalité sociologique de la Wallonie qui n’est pas la même qu’en Flandre et à Bruxelles. On peut estimer que le montant se situera dans une fourchette entre 120 et 160 euros.

Un petit Wallon vaudra donc moins qu’un petit Flamand ?

Il y a des réalités sociologiques différentes qui ont un impact financier. C’est pour cette raison, notamment, que ma formation politique n’a jamais souhaité régionaliser les allocations familiales. Mais cette régionalisation est là. Mon rôle est de l’assumer dans l’intérêt des Wallonnes et des Wallons. C’est un dossier attendu parce qu’il touche toutes les familles. Il y a des inquiétudes. Mais ce futur modèle, il est important de le dire, n’aura aucun effet rétroactif.

Deux régimes, l’ancien et le nouveau, cohabiteront durant plusieurs années ?

Exactement. Ce n’est sans doute pas le dispositif le plus aisé, mais c’est celui qui a le mérite d’être le plus respectueux de la situation actuelle des gens. La vocation première des allocations familiales, c’est d’aider au développement de l’enfant et de faire en sorte qu’il ne soit pas en situation de privation.

Ceux qui sont dans le système actuel, pourront choisir de passer dans le nouveau système ?

...