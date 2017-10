Le parlement francophone bruxellois a adopté vendredi en fin de matinée, par 51 votes pour et 14 non, une motion en conflit d'intérêt déposée conjointement par le PS, DéFI, le cdH (majorité) et Ecolo (opposition) contre la réforme fédérale des quotas INAMI entre le nord et le sud du pays. La motion devait être approuvée par aux moins trois quarts des députés pour être validée.

Mercredi, le MR qui dispose de plus d'un quart des sièges au parlement de la fédération Wallonie-Bruxelles avait pu y bloquer l'activation d'une motion en conflit d'intérêt similaire. Son poids dans l'assemblée francophone bruxelloise ne lui a pas permis de disposer d'une minorité de blocage.

Cette motion en conflit d'intérêt a pour effet de suspendre durant soixante jours le processus législatif entamé à la Chambre. Cette période doit en théorie permettre d'ouvrir une concertation entre les deux assemblées.





Mais de quoi parle-t-on au juste?

1 - Une limitation du nombre de médecins pour réduire le trou de la sécu

Depuis 1997, le gouvernement fédéral fixe des quotas de numéros Inami pour les médecins francophones d'une part, néerlandophones d'autre part. Ces numéros sont attribués aux candidats médecins et leur permettent d'entamer leur spécialisation (généraliste ou spécialiste). Au MR, on rappelle volontiers que cette limitation du nombre de médecins a été instaurée par le gouvernement Dehaene II (sociaux-chrétiens - socialistes) dont les libéraux ne faisaient pas partie.

La raison avancée à l'époque était que, plus l'offre médicale est élevée, plus la consommation de soins (et le trou de la sécu) augmente. Des études ont montré que ce raisonnement n'était pas juste, mais les quotas sont restés.

2 - Des centaines d’étudiants surnuméraires en Communauté française

En Flandre, dès 1997, on a instauré un examen d'entrée aux études, afin de faire correspondre le nombre de médecins aux quotas, ce qui a plutôt bien fonctionné.

En Communauté française, en revanche, différents dispositifs ont été mis en place successivement : examen en fin de 3e année, examen en fin de 1ère, pas d'examen du tout et maintenant examen d'entrée. Résultat : année après année, un surplus de diplômés s'est amassé côté francophone, à la colère des Flamands, qui ont de leur côté drastiquement limité le nombre d'étudiants. Ce surplus a été évalué à 1531 par les experts de la commission de planification de l'offre médicale.

Le gouvernement N-VA-MR-CD&V-Open VLD a convenu de résorber ce surplus à partir de 2024. Le projet de loi qui fixe la façon d'y arriver (ainsi que le nouveau mode de fixation des quotas) a été adopté en commission de la Chambre ce mardi. Il doit encore franchir le cap de la séance plénière, mais le vote du conflit d'intérêts va bloquer le processus durant soixante jours, ce qui est censé laisser du temps à la concertation.

Le projet de loi prévoit que, pour résorber le surplus de 1531 diplômés francophones, chaque année, on déduira du quota francophone un nombre de numéros Inami jusqu'à atteindre le seuil minimal de 505. Pour les années antérieures, par contre, la ministre fédérale de la Santé Maggie De Block (Open VLD) a promis de délivrer un numéro à chaque étudiant en cours d'étude. Seule condition imposée par le fédéral: l'instauration d'un examen d'entrée en Communauté française. Ce qui a été fait. La première édition a eu lieu le 8 septembre. 18,5 % des étudiants l'ont réussi.

3 - Un conflit d’intérêts déclenché par Défi, le PS, le CDH et Ecolo

Défi, PS, CDH et Ecolo estiment que les intérêts des francophones sont gravement lésés par ce projet de loi. Parce que la "suédoise" fixe à 505 le nombre de médecins francophones alors que la commission de planification avait recommandé de monter à 607, ce qui va accentuer la pénurie de médecins. Et parce que le critère qui servira de base de calcul aux quotas par Communauté sera le nombre d'habitants, sauf pour Bruxelles, où ce sera le nombre d'élèves fréquentant l'enseignement primaire et secondaire nérlandophone ou francophone. Un critère qui désavantagera les francophones, puisqu'une bonne part des élèves des écoles flamandes de Bruxelles sont francophones.

Enfin, les quatre partis déplorent le réel paradoxe qu'il y a à limiter le nombre d'étudiants alors que l'on est obligé de recruter des médecins diplômés à l'étranger (qui ne maîtrisent pas toujours le français) pour occuper certains postes.

4 - La réponse des Réformateurs aux autres partis francophones

Le MR conteste avoir lâché les francophones dans ce dossier. "Ceux qui déclenchent le conflits d'intérêts pensent défendre les francophones, mais c'est faux", lâche le député bruxellois et sénateur Jacques Brotchi, qui est également professeur de neurochirurgie et membre de la commission de planification. "Ils prennent même le risque de faire s'écrouler tout l'accord que le MR a obtenu au fédéral, au bénéfice des francophones, à savoir la garantie que tous les étudiants actuellement aux études recevront un numéro Inami, ainsi que le seuil infranchissable de 505 numéros Inami par an pour les francophones, qui est plus élevé que les 492 qui valaient jusqu'ici."

Quant au choix du critère de la fréquentation des écoles pour fixer les quotas à Bruxelles, le Dr Brotchi tient à le relativiser: "Il n'attribuera qu'une vingtaine de numéros Inami en moins aux francophones. Sur près de 20.000 médecins francophones actifs (soit un pour mille), "ce n'est pas cela qui va poser un gros problème d'accès aux soins de santé".

Enfin, à propos du recours aux médecins étrangers, Jacques Brotchi rappelle que la directive européenne sur la reconnaissance des qualifications professionnelles leur confère la liberté de s'installer en Belgique. "Mais ils n'entrent pas dans les quotas. Ils ne prennent pas la place des Belges. Et ils occupent des postes pour lesquels les Belges ne se bousculent pas, comme dans les services d'urgence."

Néanmoins, le Dr Brocthi verrait d'un bon œil l'instauration d'un test de connaissance du financement et de l'organisation des soins de santé en Belgique, que les médecins étrangers devraient passer dans une des trois langues nationales. "Cela découragerait davantage de personnes qu'un simple test linguistique."

Pour l'avenir, le député MR n'est pas opposé à un relèvement des quotas de médecins belges. "Avec le vieillissement de la poulation, de toute façon, il le faudra. Mais on ne peut pas exagérer non plus. S'il y a trop d'étudiants, la qualité de la formation en pâtira. Il faut suffisamment de places de stage."