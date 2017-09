Les réseaux sociaux ont redonné vie, ce mardi, en "francophonie" à un article du journal flamand "Het Nieuwsblad" paru vendredi dernier. On y apprend que le Premier ministre Charles Michel (MR) serait… "à la botte des partis flamands".

Le grand accord budgétaire conclu par le gouvernement fédéral en juillet, comprenant notamment la réforme de l’impôt des sociétés et une taxe sur les comptes titres, aurait en fait été négocié en amont par les présidents des trois partis flamands de la majorité - Bart De Wever (N-VA), Wouter Beke (CD&V) et Gwendolyn Rutten (Open VLD). Le gouvernement aurait ensuite été chargé d’en régler les détails techniques.

Les partis de l’opposition, PS en tête, auraient donc raison ? Le "vrai" Premier ministre, comme ils aiment l’appeler, serait effectivement Bart De Wever ? Ce qui est sûr, c’est que les vice-Premiers ministres tenaient informé leur président de parti pendant la négociation. Logique. Ça se passe toujours comme ça. La question est de savoir si les présidents flamands avaient boutiqué un accord devant être peaufiné et validé ensuite par le gouvernement.

"Totale affabulation." "Fake news." Le démenti est assez général dans les rangs de l’exécutif, tous partis confondus (MR, N-VA, CD&V et Open VLD). Avec des nuances, cependant. "Il y avait des concordances entre les trois présidents avant l’accord budgétaire", dit-on dans un parti flamand. "Ce n’est pas comme ça que ça s’est passé, réplique-t-on dans un autre. L’accord de l’été est le mérite du Premier ministre et des vice-Premiers. Peut-être qu’il y a des présidents de parti qui aiment exagérer leur impact sur le gouvernement fédéral." Du côté du MR, on défend évidemment le travail de Charles Michel.

Réunion de crise Beke/De Wever

Remontons à octobre 2016. Un grand deal est proposé : réforme de l’impôt des sociétés (voulue par la N-VA) contre taxation des plus-values (réclamée par le CD&V). Les discussions n’aboutiront pas en raison de la mésentente entre le CD&V et la N-VA. S’ensuit une période de tensions extrêmes entre les deux partis, au point que le Premier ministre devra réunir MM. Beke et De Wever, mi-avril 2017, pour aplanir leurs différends. Avec succès. Les deux hommes enterreront publiquement la hache de guerre.

Début mai, l’ouvrage budgétaire est remis sur le métier dans de bonnes conditions. Le Premier ministre se fixe alors trois obstacles à surmonter pour décrocher un grand accord. Un : convaincre les partis flamands de la nécessité de reporter le retour à l’équilibre budgétaire (sur le fond, ils étaient tous d’accord depuis des mois, mais il fallait pouvoir annoncer la décision dans le cadre d’un paquet de réformes). Deux : convaincre le CD&V d’abandonner la taxation des plus-values et, dès lors, trouver une alternative (ce sera la taxe sur les comptes titres). Trois : extraire des quelque 200 à 250 propositions de réforme mises sur la table par les quatre partis celles susceptibles de constituer un accord global.

Le travail de Charles Michel (et du MR avec lui) a alors consisté, comme à chaque négociation, à accorder les violons des partis flamands. De là à dire qu’il y a eu un préaccord entre eux, cela reste à prouver.