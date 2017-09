Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Rudy Demotte a mercredi, à la tribune du parlement, demandé au Premier ministre Charles Michel d'adopter, dans la controverse sur la mission d'identification de sans-papiers à Bruxelles par des officiels soudanais, "la même posture digne" que celle d'un de ses prédécesseurs, Hervé Hasquin.

L'historien et homme politique Hervé Hasquin (MR), ancien président du gouvernement de la Communauté française, a eu des mots très durs contre cette mission soudanaise acceptée par le gouvernement fédéral et son secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Theo Francken (N-VA), visant à identifier des migrants dans le parc Maximilien à Bruxelles en vue de les rapatrier.

M. Demotte a dit faire siens les mots de M. Hasquin, les citant à la tribune: "Rapatrier des réfugiés dans une dictature qui est quand même sanglante et dont le président est condamné par un tribunal international est assez inquiétant. J'avouerai que cela me fait penser à ce qui s'est passé pendant la guerre. C'est le régime de Vichy, de Pétain et de Laval qui se débarrasse des juifs allemands qui avaient fui le régime nazi, en les rendant à Hitler en 1941-42. (...) Il faut se souvenir de ce qu'il peut arriver à des êtres humains lorsqu'ils sont renvoyés dans des régimes honnis et méprisables."

"Laisser faire M. Francken, c'est assumer une responsabilité morale inacceptable", a ajouté M. Demotte (PS). Il s'est aussi plaint du fait que le Délégué général aux droits de l'enfant de la Fédération n'ait, dit-il, "pas eu accès dans les conditions requises aux locaux dans lesquels des enfants sans parents (mineurs non-accompagnés, MENA, NDLR) sont livrés à eux-mêmes".