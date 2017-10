Quarente-trois documents de voyage en vue d'un retour au pays ont été remis à des ressortissants soudanais en séjour illégal identifiés comme tels par la mission soudanaise reçue en Belgique - sur les 61 personnes interrogées -, a affirmé mercredi le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, Theo Francken.

De ces 43 personnes, deux ont introduit une requête auprès du Conseil du contentieux des étrangers (CCE) contre leur éloignement du territoire belge et une autre a introduit une demande de mise en liberté auprès de la chambre du conseil de Bruxelles, a précisé M. Francken (N-VA) en commission de l'Intérieur de la Chambre, en réponse à des questions sur les Soudanais du parc Maximilien à Bruxelles.

Un réfugié est en outre rentré samedi dernier volontairement au Soudan, sans escorte policière, a-t-il ajouté en défendant la venue - critiquée par d'aucuns - de cette mission d'identification soudanaise.

Selon M. Francken, depuis le mois de juin, les services de police ont procédé dans les environs du parc Maximilien à 653 arrestations administratives de personnes sans titre de séjour valable (215 Soudanais, 172 Erythréens et 59 Syriens).

Lors d'actions ciblées de l'Office des étrangers, 99 personnes déclarant être originaires du Soudan ont été interpellées et le nom de 52 d'entre elles se trouvait dans la base de données Eurodac - qui répertorie les empreintes digitales de tous les demandeurs d'asile et immigrés illégaux et permet donc de savoir si une personne a déjà demandé l'asile dans un autre pays européen, ou est entrée illégalement dans l'Union européenne. Vingt-neuf de ces Soudanais ont été expulsées vers un autre pays de l'UE et treize autres devraient suivre dans les prochains jours, a ajouté le secrétaire d'Etat.

Il a souligné que la proportion de Soudanais reconnus comme réfugié ou bénéficiaire du statut de protection subsidiaire s'élevait à 55% en moyenne en 2017. "Ce qui signifie que 45% doivent retourner", a-t-il dit.

M. Francken a défendu la coopération avec l'ambassade du Soudan à Bruxelles. "Comment puis-je renvoyer ces gens sans parler avec l'ambassadeur du Soudan?", s'est-il demandé, en réponse à des critiques de l'opposition qui lui rappelait qu'il avait jugé en avril dernier que "discuter avec une dictature n'était pas acceptable".