La Belgique et la Côte d'Ivoire vont collaborer plus étroitement à l'avenir sur les plans politique et économique, a indiqué lundi soir le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders (MR) en marge de la mission économique belge à Abidjan. La conclusion de ce 'memorandum of understanding' devrait ouvrir les portes de l'ensemble du marché de l'Afrique de l'Ouest aux entreprises belges. Le ministre belge des Affaires étrangères a été reçu lundi midi, en compagnie des autres ministres et de la princesse Astrid, par le vice-président Daniel Kaplan Duncan au palais présidentiel à Abidjan.

La délégation belge a qualifié la réunion de "fructueuse" après l'entrevue. Les deux pays se sont ainsi mis d'accord afin de collaborer de manière plus étroite sur les plans politique et économique "car nous devons aussi penser à la poursuite de la collaboration après la mission", ajoute le ministre des Affaires étrangères.

Concrètement, une commission mixte belgo-ivorienne devra assurer le suivi de la mission économique et voir s'il existe une possibilité d'entreprendre ensemble des missions dans toute l'Afrique de l'Ouest. Les entreprises belges profiteront ainsi du poids économique régional de la Côte d'Ivoire afin de conquérir d'autres marchés comme le Mali et le Burkina Faso.

Il s'agit d'une première collaboration de ce type entre la Côte d'Ivoire et notre pays. La Belgique est le deuxième partenaire commercial européen de la Côte d'Ivoire notamment sur le plan du transport, de la logistique et de l'industrie alimentaire "mais il existe encore de nombreux autres secteurs-clés dans lesquels nos activités communes peuvent se développer", poursuit Didier Reynders.

La délégation belge, forte de 200 personnes, est à Abidjan jusque mercredi. Une visite au VITIB (Village des Technologies de l'Information et de la Biotechnologie de Côte d'Ivoire) est ainsi au programme de demain/mardi ainsi qu'une visite au terminal de SEA-Invest.