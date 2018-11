Elle se dit néanmoins prête au défi du scrutin régional.

Le MR et l'Open-VLD ont désigné leurs quatre échevins ce soir : Françoise Schepmans, Zamouri Khadija, Mahy Olivier et Georges Van Leeckwyck (pour l'Open-VLD). Soit, comme prévu, les quatre plus gros scores de la liste présentée en octobre dernier. Françoise Schepmans présentera les attributions de chacune et de chacun à Catherine Moureaux ce lundi.

Les libéraux retrouveront les échevins socialistes élus lors d'une assemblée générale cette semaine : Abdellah Achaoui, conseiller économique et stratégique chez Vivaqua, Jamel Azaoum, l'actuel député bruxellois Amet Gjanaj et d'Houria Ouberri, conseillère communale sortante. Et Catherine Moureaux, nouvelle bourgmestre de Molenbeek. Huit des élus du 14 octobre dernier avaient déposé leur candidature (six hommes et deux femmes).

L'entrée de Françoise Schepmans dans le collège molenbeekois a été influencée par l'absence de signal clair de la part d'Olivier Chastel, dimanche lors du brainstorming général du MR à Louvain-la-Neuve. Le sujet de la liste MR aux régionales n'a pas été abordé entre eux. "Je suis prête à relever le défi régional", assure Mme Schepmans,en stand-bye jusqu'à la décision des instances du parti.