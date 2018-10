Si on parle de polarisation du pays, avec une partie néerlandophone qui vire encore plus à droite et un côté francophone qui tourne à gauche, Jean Faniel (photo) nous livre son analyse sur le parti socialiste flamand et sur la "polarisation" du pays.

S’il fallait pointer un grand perdant dans ces communales, ce seraient les socialistes flamands du sp.a, disent les commentateurs. De prime à bord, c’est évident, les chiffres ne plaident pas pour eux : alors qu’il était le plus grand parti dans 22 communes en 2012, les socialistes sont les plus forts dans seulement 12 communes en 2018. C’est peu. Et ils perdent des grandes villes…

(...)